Domenica gratuita al museo, Colosseo Pompei e Reggia di Caserta in testa

«I musei, le gallerie d’arte e i parchi archeologici statali sono un attrattore incredibile che, anche in questa domenica gratuita, hanno richiamato visitatori e turisti in ogni parte d’Italia» dice soddisfatto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che oggi ha visitato il museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX, e in serata ha diffuso i dati preliminari sugli infressi registrati in tutta Italia, nella prima domenica del mese che consente l’ingresso gratuito.

In testa il Colosseo con 19.728 ticket staccati, a seguire il parco archeologico di Pompei con 13.814 e la Reggia di Caserta con 13.258. Quindi, il Pantheon: 11.536 visitatori; gli Uffizi: 9.001; il Foro Romano e Palatino: 8.994; mentre il Castel Sant'Elmo e museo del Novecento a Napoli tocca quota 6.772, subito prima di Palazzo Reale di Napoli con 6.446 accessi.

Palazzo Pitti ne conta 6.267, i musei Reali di Torino 6.179; la Galleria dell'Accademia di Firenze 5.550.

E il Mann 5.550; prima della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, 5.528, e il museo nazionale di Castel Sant’Angelo, 4.911.

Ancora: certosa e museo di San Martino, 4.205; Villa d'Este, 4.202; museo di Capodimonte 3.396; Villa Adriana 3.214; musei del Bargello e Cappelle Medicee 2.900; Gallerie nazionali di Arte Antica con Palazzo Barberini 2.623; mentre il parco archeologico di Paestum e Velia raggiungono i 2.486 visitatori, il complesso monumentale della Pilotta 2.221; il palazzo ducale di Mantova 2.197; e il museo nazionale romano con le terme di Diocleziano 2.122.

Chiudono la classifica: la Pinacoteca di Brera, 2.119; il parco archeologico di Ercolano, 2.098; il museo nazionale romano - Palazzo Massimo, 2.060; le terme di Caracalla, 2.014; la Galleria Borghese, 1.930; Palazzo Farnese di Caprarola, 1.881; il museo storico e il parco del Castello di Miramare, 1.867. E le Gallerie dell'Accademia di Venezia con 1.729 visitatori; il museo nazionale etrusco di Villa Giulia con 1.667; il museo nazionale romano - Palazzo Altemps con 1.396; la pinacoteca nazionale di Bologna con 1.242; la Galleria Spada con 1.160 biglietti gratuiti; il museo nazionale d'Abruzzo con 1.133; i musei del Bargello con 1.110; e il museo archeologico nazionale di Taranto con1.021; il museo delle Civiltà con 1.016 ingressi; e il parco archeologico dei Campi Flegrei con 1.005.

A questi dati si aggiungono i 18.169 visitatori del Vittoriano e di Palazzo Venezia e i 6.433 delle Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli.