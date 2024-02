Piero Chiambretti, l'addio a Mediaset è ufficiale: «Grazie Pier Silvio Berlusconi, 15 anni fantastici»

Dopo numerose indiscrezioni che giravano già da un po' di tempo, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Piero Chiambretti è pronto a lasciare Mediaset e lo ha annunciato questa mattina, 4 febbraio 2024, sui canali social in cui cita anche Pier Silvio Berlusconi.

Con un post sul proprio profilo Instagram, Chiambretti ha comunicato: «Grazie Pier Silvio per 15 anni fantastici, con affetto Piero Chiambretti».

Una esperienza lunga 15 anni di successi, grazie a programmi come Chiambretti Night, Chiambretti muzik show e Chiambretti Supermarket .

Da tempo si vociferava dell'addio di Chiambretti a Mediaset per un possibile ritorno in Rai, e a confermarlo è stato lo stesso ad Rai, Roberto Sergio, che a metà del mese di gennaio, in collegamento con una diretta Instagram di Viva Rai 2, condotto da Fiorello, aveva preannunciato la volontà di riportare lo storico presentatore alla Rai.

«Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai.

Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella zona di Fazio, ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui», aveva detto.