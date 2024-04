Silvia Toffanin e la maternità, l'aneddoto sulla figlia Sofia Valentina: «Mi dice spesso che sono pesante»

Silvia Toffanin è sempre stata molto riservata sulla sua famiglia. La conduttrice di Verissimo ha preferito raccontare storie e dare spazio ai suoi ospiti nel suo salottino piuttosto che esserne lei stessa protagonista. Le poche cose che si sanno sulla sua vita privata sono arrivate al pubblico a seguito di paparazzate sui giornali di gossip. Tuttavia, durante l'ultima puntata di Verissimo, Silvia si è aperta con Enrico Papi e sua figlia presenti per un'intervista insieme. La conduttrice ha rivelato per la prima volta cosa le dice spesso sua figlia Sofia Valentina.

La prima volta di Silvia Toffanin

L'intervista a Enrico Papi e a sua figlia Rebecca ha fatto da volano a un aneddoto molto particolare sulla vita privata di Silvia Toffanin.

Il conduttore ha lamentato, nel salotto di Verissimo, la mancanza di chiamate con la figlia: «Non mi chiama mai!». Silvia è intervenuta scioccata e ha rivelato: «Ma come mai non lo chiami mai? È un papà pesante? Perché ad esempio mia figlia mi dice che sono pesante». In quel momento, una versione inedita della Toffanin è apparsa ai telespettatori, quella di mamma Silvia, premurosa e preoccupata per i suoi figli.

La conduttrice ha due figli con Pier Silvio Berlusconi, Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.