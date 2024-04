La storia europea e gli orrori delle guerre raccontati da Casanova attraverso Guernica

La storia europea raccontata attraverso l’arte, la cultura e il confronto con il mondo contemporaneo. Lunedì 15 aprile alle 18 all’Instituto Cervantes di Napoli (via Chiatamone 6G) si conclude il ciclo di conferenze curate da Julián Casanova. L’incontro, «Picasso, la Guernica e gli orrori delle guerre del XX secolo», è moderato da Vittoria Fiorelli, professore ordinario di storia moderna del Suor Orsola Benincasa di Napoli, con la traduzione simultanea italiano/spagnolo (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

Professore ordinario di storia dell'Università di Zaragoza, editorialista di El País e autore di diversi libri storici, Julián Casanova è stato visiting professor in prestigiose università europee, americane e latinoamericane, Più volte ospite dell’Instituto Cervantes, torna per questo nuovo appuntamento: al centro Guernica, la prima opera di carattere epico dipinta da Picasso, all'età di 56 anni, dopo il bombardamento della cittadina basca avvenuto il 26 aprile del 1937, e realizzata in soli due mesi per l'esposizione universale di Parigi di quello stesso anno.