International street food, se la cultura passa dalla tavola (e fa tappa a Como)

Settanta tappe, oltre 4 milioni e 700mila partecipanti da inizio marzo alla settima edizione dell’International street food. Prossima destinazione dell'iniziativa itinerante, da sabato 12 agosto a giovedì 17 agosto (12-24), in viale Corridoni-Lungolago a Como. L'occasione per gustare la cucina australiana, la cucina rumena, la cucina indiana, la cucina ungherese, la cucina giapponese, la cucina thailandese, la cucina messicana, la cucina argentina, la cucina brasiliana e la cucina siciliana. Oltre alla puccia pontina, gli arrosticini, la paella, il kurtos, il pulled pork, le ciambelle di Petriglia, il pesce fritto, il panino di polpo gourmet, gli hamburger di Angus, gli hamburger di Fassona, gli hamburger di Chianina, la griglieria sarda con il maialino, il club sandwich. Presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani e non solo.

«Intendiamo valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L'entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia», afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’ International Street Food.

Dopo Como, ecco il calendario delle altre iniziative: a Caramanico Terme dal 14 agosto al 16 agosto, a Locorotondo dal 18 agosto al 21 agosto, a Sulmona dal 19 agosto al 22 agosto, ad Ostia dal 24 al 27 agosto, a Lignano Sabbiadoro dal 25 al 27 agosto, e a Livorno dal 25 al 28 agosto.