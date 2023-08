Wanda Nara e il post Instagram in bikini, i fan impazziscono: «Sei una Dea»

Wanda Nara è ufficialmente ritornata a Istanbul, in Turchia insieme alla sua famiglia e al marito Mauro Icardi che è stato acquistato a titolo definitivo dalla società calcistica Galatasaray. Dopo le continue voci riguardanti le sue condizioni di salute, l'imprenditrice è tornata sui social ringraziando tutti per i dolci messaggi e pensieri ma non esprimendo alcun parere in merito al suo stato. L'ultima serie di foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Wanda Nara si è mostrata sul proprio profilo Instagram in una forma davvero smagliante. L'imprenditrice indossa un bikini blu scuro con dettagli arancioni e un paio di occhiali da sole e come didascalia delle foto ha scritto: «Nelle spiagge turche». Il post ha riscosso subito un grande successo tra i follower della moglie di Mauro Icardi: infatti, in poche ore, ha raccolto moltissimi like e commenti. Wanda, effettivamente, è molto amata e seguita su Instagram, basti pensare che il suo profilo conta quasi 17 milioni di fan.

Come solitamente succede, anche questa volta il post di Wanda Nara ha fatto breccia nel cuore dei suoi milioni di follower.

Tantissimi i like ma anche i commenti che sono comparsi. Qualcuno ha scritto: «Sei bellissima, sembri davvero una Dea», «Non posso credere che tu sia mamma di cinque bambini» oppure ancora «Non puoi essere così bella... semplicemente meravigliosa».