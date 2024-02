Salerno, s'inaugurano «Le stanze dell'arte» a Palazzo Fruscione

«Le stanze dell'arte» a Palazzo Fruscione, Salerno. È qui che è stata inaugurata la mostra di quindici artisti, ciascuno in una stanza, quattro piani, per centinaia di opere; un progetto a cura di Olga Marciano, anche lei presente con grandi tele, assieme ad Arturo Amendolara, Laura Bruno, Enzo Caruso, Lilliana Comes, Eleonora Lo Conte, Ida Mainenti, Olga Marciano, Antonio Mariconda, Angelo Nairod, Guido Natella, Valeria Nuzzo, Maria Scotti, Regina Senatore, Sabrina Tortorella e Sonia Vinaccia. Con linguaggi diversi: acrilici, disegni, fotografie.

Tra loro, Comez spiega: «La mia "personale" si intitola “Tu es anima”, nel senso che l'arte è uno di quei doni che ci collega alla nostra anima, ci permette di comunicare attraverso la bellezza».

All’inaugurazione Antonella Nigro con l’assessore alle Attività produttive, Turismo, Eventi e Innovazione del Comune, Alessandro Ferrara. E musica dal vivo con Matteo De Luca al sax, più la degustazione di vini della Tenuta San Benvenuto, a cura del sommelier Vladimiro Gennatiempo con il Wine Team. La mostra è visitabile fino al 18 febbraio 2024 a ingresso libero, dal martedì al giovedì (17.30-20.30) e dal venerdì alla domenica: (11-13 e 17.30-20.30). Info: www.stanzedellarte.com.