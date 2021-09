Bile porta i lettori «In Colombia con Gabriel García Márquez»

Alberto Bile, classe '87, napoletano, è un profondo amante delle parole e, fin da quando ha mosso i primi passi nel mondo della letteratura, ha coltivato una passione per un autore, in particolare, Gabriel García Márquez. Report, scrittore e traduttore, Alberto viaggia in giro per il mondo per raccontare la sua visione dei luoghi, il suo ultimo lavoro, "In Colombia con Gabriel García Márquez", edito da Giulio Perrone, parla, appunto, del suo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati