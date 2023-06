Morto Cormac McCarthy, lo scrittore americano premio Pulitzer aveva 89 anni

Cormac McCarthy è morto. Lo scrittore americano vincitore del Premio Pulitzer che ha sopportato decenni di oscurità e povertà prima che le versioni cinematografiche di "All the Pretty Horses", "Non è un paese per vecchi" e "The Road" gli portassero un vasto pubblico e sicurezza finanziaria, è deceduto martedì a Santa Fe. Il suo editore, Penguin Random House, ha detto che suo figlio John McCarthy ha annunciato la sua morte per cause naturali. Aveva 89 anni.

McCarthy non concedeva interviste e non frequentava gli ambienti letterari e mondani (del 2007 l'eccezione dell'intervista televisiva con Oprah Winfrey).