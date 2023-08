Festival delle Corrispondenze, spazio anche ai carteggi di Eduardo de Filippo

Attualità, storia contemporanea e scenari futuri, per raccontare il mondo attraverso il fascino della scrittura epistolare, saranno al centro, in Umbria, del festival delle Corrispondenze con protagoniste alcune delle voci più autorevoli del panorama nazionale. Saranno 30 gli appuntamenti (incontri, dibattiti, spettacoli, mostra, teatro e momenti per i più piccoli, tutti ad ingresso gratuito) dal 5 al 10 settembre a Monte del Lago di Magione, con una doppia anteprima della 12/a edizione il 2 e 3 settembre insieme a Corrado Augias, atteso alla sala dei Notari di Perugia, e a Francesca Mannocchi e Arianna Ciccone alla Villa del Colle del Cardinale.

I temi spaziano dal conflitto russo ucraino, al Mediterraneo, dalla scuola alla cancel culture, dal futuro del pianeta e dei sistemi democratici ai diritti civili. Tra i nomi più attesi, quelli di Mario Tozzi e Aldo Cazzullo (5 settembre), Ascanio Celestini (6 settembre), Gad Lerner e Dario Fabbri (7 settembre), Federico Rampini (9 settembre). Venerdì 8 settembre spazio invece ai carteggi di Eduardo De Filippo, in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, e un evento con il regista Pupi Avati (il Maestro attraverso le lettere) intervistato da Francesco Bolo Rossini e Andrea Fioravanti.