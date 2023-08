Ilary Blasi, pomeriggio al lunapark con Isabel. Poi la polemica: «È troppo piccola per le unghie finte»

Ilary Blasi, dopo essere tornata dalle vacanze in Puglia con la famiglia e il suo amato Bastian Muller, ha deciso di trascorrere una giornata al lunapark insieme alla figlia più piccola, Isabel. La conduttrice ha anche condiviso sulle storie Instagram alcuni scatti della bambina con Alfio, il suo gatto egiziano senza pelo, uno Sphynx molto ricercato che ha da subito diviso i follower di Ilary.

Tra chi lo ama e chi lo odia per la sua caratteristica di non avere il pelo («Quello non è un gatto! È al contrario», come ha detto Joey Tribbiani in Friends, quando Rachel Green porta a casa il suo gatto sfinge), Alfio questa volta è passato quasi inosservato, perché le attenzioni erano rivolte tutte ad un dettaglio della piccola Isabel.

I fan di Ilary Blasi hanno notato un dettaglio nella foto di Isabel con il gatto Alfio condivisa dalla conduttrice.

Le unghie della piccola sembravano molto più lunghe e curate del normale: che siano unghie finte? O una vera e propria ricostruzione dall'estetista?

«Ma perché quelle unghie sei troppo piccola», oppure «Le unghie della bambina…orrore! Ma perché rovinarle da piccine??», dice un commento sotto ad un post di una pagina Instagram gestita da una fan che riporta le storie di Ilary Blasi. Una mamma ha preso le difese della conduttrice dicendo che anche sua figlia piccola ha richiesto le unghie finte: «Quante bambine mettono le unghie finte per gioco? Dovete sempre trovare il marcio in ogni cosa», un'altra utente commenta, spiegando: «Ma le unghie sono quelle per bambine… anche la mia le ha volute, ma sono finte, si attaccano e si staccano ( dopo 2/3 volte non si attaccano più) non ci vedo niente di male. Anche noi quando eravamo piccole giocavamo a truccarci».

Insomma, le unghie della piccola Isabel hanno dato vita ad un dibattito molto combattuto tra le mamme di Instagram.