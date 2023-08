Florida, Shakespeare vietato nelle scuole per i troppi riferimenti al sesso: addio (anche) a Romeo e Giulietta

Michelangelo prima, Shakespeare poi. In Florida i grandi nomi dell'arte e della letteratura finiscono sotto la scure delle nuove leggi del governatore e candidato repubblicano alla Casa Bianca Ron DeSantis. Dopo il caso del Davide di Michelangelo 'pornograficò, ora a finire nella morsa delle autorità sono le opere di Shakespeare perché troppo esplicite dal punto di vista sessuale. Proprio per questa ragione il distretto scolastico della contea di Hillsborough ha vietato 'Romeo e Giuliettà e censurato parte di Macbeth e Amleto. Una decisione che affonda le radici nelle norme approvate da DeSantis in base alle quali i temi sessuali possono essere affrontati fra i banchi di scuola solo durante lezioni dedicate alla salute.

La censura

La legge, salita alle cronache come 'Don't say gay', vieta in generale di parlare in classe di orientamento sessuale e di identità di genere.

«Ci sono delle volgarità in Shakespeare», ha detto Joseph Cool, insegnate del liceo Gaithner della contea di Hillsborough. La censura delle 'volgarità' e la lettura solo di 'estrattì di opere come il Macbeth e l'Amleto, ha aggiunto, consentirà di continuare a insegnare Shakespeare a scuola evitando contenuti sessuali e quindi rispettando le leggi vigenti. Molte scuole della Florida di recente hanno rivisto in modo drastico il loro curriculum di studi per evitare di esporsi alle critiche e alle denunce di genitori, che vogliono avere un ruolo attivo nell'istruzione dei figli, e violare la legge. Altri stati conservatori, comunque, stanno seguendo la strada della Florida con il divieto di libri e autori. Nello Utah è finita nel mirino delle critiche perché 'volgarè e 'violentà anche la Bibbia, vietata in uno dei distretti dello Stato.