Crociera, coppia vende tutto per «vivere sulle navi per il resto della nostra vita: è più economico che stare sulla terraferma»

John e Melody Hennessee hanno venduto tutto: la loro casa in Florida, la loro attività e la maggior parte dei loro averi nel 2020. Obiettivo, viaggiare per il mondo in crociera. E ora stanno cercando di rimanere in alto mare a lungo termine. Inizialmente la coppia avevo deciso di esplorare gli Stati Uniti in camper, ma alla fine si era stancata di andare in giro. A quel punto, John si è imbattuto in un annuncio su Facebook per una crociera di 274 giorni con la Royal Caribbean e si è subito registrato per il viaggio di nove mesi.

In crociera tutta la vita, la storia

Da allora gli Hennesse hanno viaggiato in Australia, Nuova Zelanda e altri angoli del Pacifico meridionale e attualmente stanno navigando intorno alla Repubblica Dominicana.

La coppia di solito attracca a destinazione ed esplora per tre o cinque giorni alla volta, e insiste che viaggiare per il mondo via mare sia divertente. «Siamo certi che la crociera è più economica - ha detto John -. In questo momento le nostre spese sono probabilmente vicine alla metà di quelle che erano quando vivevamo sulla terraferma». Gli Hennesse hanno prenotato il lungo viaggio fino a dicembre 2024 e presto saliranno a bordo della nave da crociera residenziale Villa Vie, sulla quale hanno acquistato una cabina. «Volevamo una cabina nostra per poterla progettare come vogliamo. Sarà la nostra casa, probabilmente per un minimo di 15 anni sulla nave», ha aggiunto Melody. Villa Vie è una delle prime navi da crociera all-inclusive che offre residenze permanenti: circa il 30% dei passeggeri a bordo saranno abitanti a tempo pieno e l'85% degli occupanti saranno americani.

La nave è ancora in costruzione con cabine interne a partire da 99.000 dollari e ville con balcone con vista sull'oceano che arrivano a circa 249.000 dollari, più il canone mensile di quasi 8.000 dollari. Le cabine saranno dotate di angolo cottura e letti a scomparsa nei soggiorni per gli ospiti. I residenti potranno anche portare le loro famiglie sulla nave gratuitamente, una volta pagate le tasse portuali, e per loro sarà riservato un determinato numero di cabine. Gli Hennesse hanno già diverse persone che hanno programmato viaggio con loro, amici e parenti. Il fondatore e amministratore delegato di Villa Vie, Mikael Petterson, ha spiegato che quasi la metà degli chalet sono stati prenotati da single, mentre un terzo sono titolari di aziende e lavoratori a distanza che lavoreranno dal business center e dagli uffici privati. Gli Hennesse non hanno intenzione di lavorare mentre sono via. Invece, hanno detto che il loro problema più grande a bordo è “l’eccesso”, quindi si sforzano di camminare il più possibile per mantenersi in salute.

Per assicurarsi che gli Hennesse e tutti gli altri a bordo (l'età media della maggior parte dei residenti è di circa 60 anni) siano in buone condizioni, un dentista e un medico sono disponibili per le procedure di routine. Nei piani sono inclusi anche un ospedale e un obitorio per due persone per prepararsi agli scenari peggiori.