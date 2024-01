Brancaccio: «Io, napoletana a Cape Canaveral per un lancio spaziale»

Una napoletana a Cape Canaveral per il lancio della prima missione spaziale interamente europea. È la storia di Antonella Brancaccio, avvocato negli States e console onoraria a Orlando dal 2021. «Sono molto emozionata per quello che succederà il 17 gennaio proprio davanti ai miei occhi», racconta. «Solitamente mi occupo di attività di routine oltre che alla promozione del made in Italy, quindi poter assistere a un evento del genere mi inorgoglisce tantissimo». Al lancio spaziale partciperà anche una delegazione di ministri in partenza da Roma. «Io sono stata invitata a rappresentare il Paese, ma sono attesi anche dei Ministri dall'Italia tra cui Lollobrigida». Si tratta della prima missione totalmente europea alla quale hanno parteciperanno Spagna, Turchia, Svezia e Italia capitanata da Walter Villadei. A Cape Canaveral è attesa anche la delegazione da Washington e il Console Misto.

Ma Antonella Brancaccio è da sempre al fianco dell'Italia e di Napoli negli Stati Uniti. «Seguo in prima persona la promozione del made in Italy e della cultura negli States. A ottobre abbiamo finalmente ottenuto dal Sindaco della contea di Orlando il riconoscimento agli italiani per quello che hanno fatto gli italiani nella storia. Per altro sto lavorando in prima persona a un gemellaggio tra Napoli e Orlando, oltre a una serie di attività a scopo culturale che spero si possano realizzare quanto prima».