“Il mare è Rosa”, Lucia Cerullo e Alessandra Vigliotti a CasaSanremo Writers 2024

A sipario chiuso, si tirano le somme. E così, emerge che “Il mare è Rosa” è arrivato anche a Sanremo. Lucia Cerullo e Alessandra Vigliotti - originarie di Caserta - hanno portato alla ribalta un progetto editoriale, “Il mare è Rosa”. «Quest'opera, editore Vozza, e promossa con dall'associazione Rise up, emerge come un manifesto di esperienze femminili profonde - dice Cerullo - trasformative, raccolte attraverso un processo di scrittura collettiva che dà voce a dieci donne di diversa età, classe sociale, esperienza di vita e background culturale. Le storie de “Il mare è Rosa” si snodano attraverso un tessuto narrativo ricco - continua Cerullo - offrendo un'immersione in realtà spesso taciute o marginalizzate. Queste pagine si ergono come un ponte tra le singole esperienze e il mondo esterno, promuovendo un dialogo critico sulla parità di genere e mobilitando contro la violenza sulle donne e sui minori».

L'opera coinvolge le lettrici e i lettori a una riflessione profonda sul significato di solidarietà, resilienza e cambiamento sociale. Presentando il loro lavoro a CasaSanremo Writers 2024, le due autrici hanno raggiunto cuori e menti oltre i confini della loro comunità, per amplificare il messaggio di speranza e forza che ogni storia racchiude.