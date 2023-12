«L'uovo di Virgilio / le storie», il libro di Vittorio Del Tufo in edicola gratis col Mattino il 23 dicembre

«Napoli è un paesaggio dell’anima che non smette di riservare sorprese. Ma, soprattutto, è uno straordinario incubatore di storie». Così Vittorio Del Tufo, caporedattore del quotidiano “Il Mattino” e tra gli scrittori italiani più apprezzati nel settore dello storytelling culturale, presenta “L’Uovo di Virgilio. Le storie”, il volume che lo storico quotidiano fondato nel 1892 a Napoli da Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao darà in omaggio ai suoi lettori sabato 23 dicembre in tutte le edicole della Campania e della città di Roma.

La presentazione del volume si svolgerà giovedì 21 dicembre alle ore 11 presso il NapHub Spazio Eventi, all’interno di uno dei Palazzi storici della città di Napoli: Palazzo Sanfelice di Monteforte, oggi sede della Fondazione Salvatore. La presentazione, che sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito web www.ilmattino.it e sulle pagine Facebook de “Il Mattino” (www.facebook.com/ilmattino.it) e di NapHub Spazio Eventi (www.facebook.com/NapHubEventi), sarà introdotta dal direttore de “Il Mattino”, Francesco De Core e da Marco Salvatore, direttore scientifico dell’IRCCS SYNLAB SDN e fondatore de “Il Sabato delle Idee”, una delle più note ‘reti’ culturali della città di Napoli.

All’incontro, coordinato dalla giornalista de “Il Mattino” Maria Chiara Aulisio, autrice di numerosi volumi sui personaggi e sulla storia della cultura a Napoli, prenderanno parte, insieme con l’autore del volume, Paolo Giordano, professore ordinario di Restauro all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Guido Trombetti, Rettore emerito dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e Paola Villani, direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Le storie contenute nel libro saranno ‘animate’ da un reading affidato a Francesca Fariello, artista poliedrica e ricercatrice universitaria impegnata nello studio delle nuove forme di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

“L’Uovo di Virgilio. Le storie” è il quinto volume editato dal Mattino della fortunata serie che raccoglie il meglio della ormai celebre rubrica domenicale del quotidiano curata da ben otto anni, senza mai interruzioni, dal giornalista e scrittore Vittorio Del Tufo in tandem con il fotoreporter Sergio Siano, autore di numerosi e prestigiosi libri fotografici sulla storia di Napoli.

Una rubrica e con essa una serie di volumi che attraversano Napoli nello spazio e nel tempo alla ricerca dei luoghi della memoria e della memoria dei luoghi. “Un lungo, appassionante e vertiginoso viaggio nei miti e nelle leggende (di ieri e di oggi) di Napoli, nel cuore magico della città, nelle sue storie segrete o dimenticate”, evidenzia Del Tufo.

Dall’imbarazzante recital di Nerone, il dio di fango e di delitti, nel teatro romano dell'Anticaglia, al mistero dell’enorme fossa comune nel sottosuolo degli Incurabili, letteralmente ingoiata dalla terra.

Dalla ‘regina di cuori’ della Napoli aragonese ai segreti nascosti dietro i capolavori della Cappella Sansevero. Dal pozzo dei congiurati, nel cuore di Forcella, al Diavolo dei Girolamini, che sconvolse la Napoli di fine Seicento. Dalla Comune dei Bambini, nei vicoli di Montesanto, all’ultima danza degli operai davanti al Moloch della vecchia Italsider. Ecco alcune delle storie più suggestive raccolte in questo ultimo volume che sarà il dono natalizio del Mattino ai suoi lettori.