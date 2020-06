Torna #La mia vita dopo il Covid: il presidente del Cnr Inguscio faccia a faccia con prof e studenti

Domani mercoledì 10 giugno torna alle ore 15 la trasmissione online #La mia vita dopo il Covid, visibile su www.comunicazione.cnr.it e sui i canali YouTube e Facebook di Cnr.Comunicazione: il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Massimo Inguscio, dialogherà con alcuni ospiti sul ruolo delle attività di divulgazione scientifica, dei progetti di ricerca con le scuole e le università e sulle attività di orientamento online per gli studenti prossimi alla maturità, come quelle presenti nella nuova piattaforma Outreach.cnr.it. La diretta è la prima di due puntate speciali dedicate al tema.

Interverranno, tra gli altri, il direttore della Scuola Normale di Pisa, Luigi Ambrosio e la studentessa del liceo Segrè di San Cipriano D’Aversa, Maria Zagaria, recentemente nominata alfiere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo progetto di realizzare una biblioteca pubblica a Casal di Principe. Dalle 15.40 Marco Salvatore, presidente della Fondazione Salvatore, tra i maggiori medici scienziati nella diagnostica per immagini, assieme alla provveditore agli studi di Napoli e provincia professoressa Maria Teresa De Lisa e a Tiziana Pascucci, prorettore per il diritto allo studio e la qualità della didattica dell'Università di Roma La Sapienza. Alle 1610, infine, per la parte finale il giornalista di RaiNews24 Andrea Bettini, curatore e conduttore della rubrica settimanale sulla scienza “Futuro24”, per riflettere sul ruolo dei media e i giovani, assieme a Francesco Maria Pianese, 18 anni, del Liceo classico Francesco Vivona di Roma e tra i fondatori di Emergo, che aggrega moltissimi giornali studenteschi d'Italia.

