“La mia vita davanti”, il libro di Gennaro Tronfo: la storia del suo trapianto di cuore

Uscirà i primi di gennaio del 2023 per i tipi de “Il Quaderno edizioni” di Boscoreale l’opera prima del 37enne scrittore metese Gennaro Tronfo “La mia vita davanti”.

In questo racconto lungo l’autore utilizzando il linguaggio della memoria narra della sua esperienza che lo ha portato ad avere un cuore nuovo.

La scoperta della sua malattia nell’estate del 2018 - ad agosto - , il lungo ricovero nelle strutture sanitarie deputate di Napoli: al Cotugno, eppoi al Monaldi dove «trovai personale medico di prim’ordine: su tutti il dottor Masarone ed il cardiochirurgo Petraio che sono statti la mia fortuna».

La lunga attesa – sei mesi – nella speranza di avere la notizia della disponibilità di un cuore nuovo per il suo trapianto: espiantato poi dal corpo di una ragazza di 32 anni romana precocemente spentasi.

La cronaca della notte prima del trapianto avvenuta il 23 febbraio di quasi quattro anni fa. Il racconto delle sensazioni del post-intervento e la nascita nel suo profondo di una volontà di testimoniare la sua esperienza a quei pazienti che sono ora in quella che è stata la sua condizione.

Tronfo è nato a Piano di Sorrento il 13 aprile del 1985. Ha lavorato in diverse strutture alberghiere della penisola sorrentina come cuoco. Ora – dopo l’esperienza raccontata nel libro – svolge attività come operatore sociosanitario.



Questo suo libro si deve alla genuina sensibilità della presidentessa delle Edizioni boschesi Stefania Spisto, non nuova alla pubblicazione di testi che pongano al centro temi intimi e sociali.

Il nuovo cuore di Gennaro ora batte con le sue bracciate nel mare di Meta e nel ritmo dei suoi piedi sui sentieri d trekking dei Monti Lattari.