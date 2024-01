Bertini, dalla malattia del padre al viaggio dentro se stessa

Su Amazon “Prendi per mano la tua ferita ha un dono per te...”, di Benedetta Bertini, giornalista, scrittrice, insegnante Mindfulness, figlia dell'ex calciatore della Roma, è un mezzo per viaggiare dentro di sé. «Per tanti anni mi sono sentita vittima di un destino che mi riportava a rivivere sempre le stesse situazioni. Cambiavano le circostanze, le persone, le relazioni, i contesti, eppure... il risultato era sempre lo stesso: la solita ferita che si riattivava e che bruciava», racconta l'autrice della guida pratica per imparare a meditare, per dialogare con le proprie ferite, per scoprire l'origine dei propri programmi inconsci.

«Quante ferite avete guarito o state guarendo? Quanto dolore avete lasciato andare o state lasciando andare? Quante persone siete riuscite a perdonare? Quanti cicli aperti avete chiuso o state chiudendo?Nelle stagioni nere avete imparato dai raccolti andati a male? Sorridete di più rispetto ad un mese fa? Siete grati delle vostre fortune? Siete cresciuti in termini di gioia, fiducia e gratitudine?» domanda lei al lettore.

Benedetta è figlia dell'ex calciatore della Roma Giovanni Bertini, scomparso nel 2019 a causa della Sla, e racconta in trecento pagine come cambiando il suo mondo interiore è cambiata un po’ alla volta la sua vita.