Lobbying, aziende e amministrazioni pubbliche, come combattere la corruzione secondo de Lucia

Il lobbying può essere considerato come punto di forza nella performance delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, consentendo maggiore trasparenza e legalità nel rapporto con il decisore pubblico e, dall’altro, evidenziando in modo analitico le implicazioni organizzative, gestionali ed economiche del fenomeno del lobbying sulla Pubblica Amministrazione. Il tutto, soffermandosi sia sugli aspetti diretti alla lotta contro la corruzione che a quelli relativi all’accrescimento della trasparenza indicando in che modo eventuali interventi del legislatore statale, che istituiscono questa particolare categoria di operatori, possono contribuire a migliorare sensibilmente le performance delle istituzioni e delle aziende pubbliche.E' questo in sintesi il concetto di fondo dell'ultimo lavoro di Antonio de Lucia, Dottore di Ricerca all’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, commercialista ed esperto di collaborazioni con multinazionali e fondazioni nel campo dell’internazionalizzazione e delle relazioni istituzionali, edito da Edizioni Scientifiche Italiane (Esi).“Gli Stati finanziano i servizi pubblici con il gettito derivante dall’imposizione fiscale, ma nei casi in cui questo processo è influenzato dalla corruzione l’efficienza della spesa pubblica diminuisce. Nelle scienze economico-sociali è da diverso tempo dimostrata l’evidenza empirica della correlazione negativa tra la corruzione e la crescita economica per cui, a parità di altre condizioni, a un elevato indice di corruzione del sistema Paese si accompagna un tasso di crescita economica più basso”,spiega De LuciaIl concetto è basato su una profonda disamina della letteratura internazionale e nazionale sull'argomento, ben raccolta nel libro al fine di esplorare l'attuale fenomeno della corruzione e delle lobby e dell’influenza che la regolamentazione del fenomeno può avere sulle amministrazioni pubbliche e sulle relative opportunità di sviluppo socioeconomico.