“Napoli dalla mezzanotte in poi...” tanti misteri nel libro di lady Ghost

I fantasmi a Napoli, una città e i suoi misteri. Dalla mezzanotte in poi... Questa Napoli insolita rappresentata in un libro è quella che, al calare dell'oscurità, inizia ad animarsi con le presenze che escono dai palazzi antichi nei quali sono confinate nel loro sonno eterno e ritornano ad essere protagoniste nei luoghi della loro vita terrena. Principi, principesse, duchi e marchesi, ma anche uomini semplici che però hanno lasciato traccia della loro avventurosa esistenza. Un itinerario che porterà il lettore a scoprire grandi storie d’amore, passioni ardenti che hanno coinvolto i loro protagonisti a vivere vicende che hanno fatto la storia di questa meravigliosa città ai piedi del Vesuvio che spande la sua energia sotterranea.

La magia che circonda questa città ed uno dei suoi simboli Castel dell’Ovo dove si racconta che nel sottosuolo sia nascosto un uovo su cui poggiano le fondamenta del castello, seppellitovi da Virgilio (mago), e la sua integrità è fondamentale, pena la distruzione della città se l’uovo dovesse spaccarsi… Leggenda, verità? Questo volume vi porterà tra i vicoli di Napoli alla scoperta dei suoi fantasmi che vi si aggirano, come quello della meravigliosa Maria D’Avalos le cui urla si elevano nel buio della notte e testimoniano la sua disperazione, uccisa dal marito il madrigalista eccelso, Carlo Gesualdo da Venosa perchè scoperta a letto con il bel Fabrizio Carafa a Palazzo Sansevero sulla piazza San Domenico Maggiore. Eppoi quelli di Giuditta Guastamacchia, il fantasma degli avvocati a Castel Capuano, Raimondo De Sangro che dopo la mezzanotte arriva con la sua carrozza davanti alla Cappella che porta il suo nome e ritorna a rivedere il suo Cristo Velato e le macchine anatomiche, e quelli dei soldati ai Quartieri Spagnoli, dove alloggiavano durante la dominazione spagnola.

Ogni quartiere insomma, ha la sua storia fantasmifera e in questo “Napoli, dalla mezzanotte in poi...” (Infuga editore) le svela con dovizia e stile inconfodibile “Lady Ghost”, al secolo Anna Maria Ghedina, direttrice del periodico “Lo Strillo” e apprezzata ricercatrice nel settore grazie anche alle sue diverse pubblicazioni sull’argomento, motivo per cui questo volume non può mancare negli scaffali degli amanti del genere.