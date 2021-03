Premio Strega, ecco i dodici candidati: «Storie domestiche e familiari nell'anno del confinamento»

Con un video andato online sul sito, aperto dalla voce di Iaia Forte, che ha ricordato con le parole di Maria Bellonci gli esordi del Premio Strega - la Fondazione Bellonci ha annunciato i dodici candidati della 75ma edizione.

Ma ecco i titoli, scelti tra i 62 candidati quest’anno dagli Amici della domenica:

Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) – proposto da Concita De Gregorio;

Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) – proposto da Furio Colombo;

Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) – proposto da Franco Buffoni;

Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) – proposto da Giuseppe Montesano;

Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori) – proposto da Sandro Veronesi;

Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi) – proposto da Nadia Fusini;

Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie) – proposto da Nadia Terranova;

Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio) – proposto da Pietro Gibellini;

Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa) – proposto da Elena Stancanelli;

Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza) – proposto da Francesco Piccolo;

Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd) – proposto da Daniele Mencarelli;

Roberto Venturini, L’anno che a Roma fu due volte Natale (SEM) – proposto da Maria Pia Ammirati.

Spiccano, in questa lista, i nomi di possibili vincitori, come Trevi, Bruck, Bajani, Ginzburg, Di Pietrantonio, Venturini, ma anche la presenza di due “piccoli” editori, TerraRossa e 66thand2nd (il regolamento prevede una clausola di salvaguardia), ed è possibile che uno dei due venga confermato quando sarà scelta la cinquina, il prossimo dieci giugno. Sono inoltre ben sette le donne su dodici candidati.

Melania G. Mazzucco, presidente del Comitato direttivo, ha notato un filo rosso che lega i libri prescelti: «Sono storie di famiglie, dominano le figure delle madri – spesso anaffettive, furiosamente antagoniste – e delle sorelle, mentre i padri sono quasi assenti, sgraditi, superflui o silenziati. Sono storie di bambine senza infanzia, adolescenti solitarie o emarginate. Il sentimento dell’esclusione sociale e del rancore incendia alcuni di questi libri. Sono storie di testimonianza, di vita vissuta o prossima. Sono storie domestiche, nelle quali la casa – abitata, posseduta, perduta, occupata, infestata di oggetti – diventa personaggio. Nell’anno del confinamento nelle mura domestiche o nelle mura metaforiche dei nostri confini nazionali, è certo una coincidenza non casuale».

I libri candidati, informa un comunicato della Fondazione, saranno letti e votati da una giuria composta da 660 aventi diritto. Ai voti degli Amici della domenica si aggiungono quelli espressi da studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura selezionati dagli Istituti italiani di cultura all’estero, lettori forti scelti da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra i quali i circoli istituiti dalle Biblioteche di Roma.

Il libri in gara concorreranno inoltre alla VIII edizione del Premio Strega Giovani e saranno letti e votati da una giuria composta da 600 studenti provenienti da scuole secondarie superiori in Italia e all’estero. Il comitato direttivo del Premio ha ritenuto che, per i temi trattati, il romanzo Le ripetizioni di Giulio Mozzi (Marsilio) sia adatto esclusivamente a un pubblico di adulti, pertanto non concorrerà al Premio Strega Giovani. A giugno gli autori candidati e finalisti alla LXXV edizione del Premio Strega saranno ospiti di festival e manifestazioni culturali in tutta Italia. La prima votazione, che selezionerà la cinquina dei finalisti, si terrà giovedì 10 giugno, mentre l’elezione del vincitore si svolgerà giovedì 8 luglio. Tutti gli eventi saranno realizzati nel rispetto dei protocolli anti-covid 19 previsti dalle normative in vigore.

