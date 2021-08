Procida, fiera del libro: presentazione de «L’anima dei fiori» di Matilde Serao

La fiera del libro di Procida, sabato 21 settembre alle ore 20, presenterà «L'anima dei fiori» di Matilde Serao, un progetto editoriale di Spartaco edizioni che prevede la ripubblicazione del libro suddiviso in otto volmetti a cura della giornalista e autrice Donatella Trotta.

Il libro, dopo la sua pubblicazione nel 1903, non è mai stato ristampato, fino a quando, l'editore Spartaco di S.Maria Capua vetere, per festeggiare i primi 25 anni d'attività, ha deciso ripubblicare l'opera - nel rispetto dell’articolazione originaria data dall’autrice alla prima edizione - ma suddivisa in 8 raffinati volumetti, su carta pregiata e copertine acquarellate dell’artista Angelo Maisto.

APPROFONDIMENTI IL CONCERTO Battiato, ecco il tributo del 21 settembre all'Arena di Verona... IL PERSONAGGIO Robert Redford compie 85 anni: l'impegno, i capolavori, le donne,... L'INTERVISTA Afghanistan, lo scrittore Enaiatollah Akbari: «Così i...

I primi quattro volumi sono stati già pubblicati e saranno oggetto di dialogo nella giornata di sabato 21 agosto, quando sarà annunciata anche l'uscita del quinto volume.

«L’anima dei fiori», oltre 400 pagine di un singolare «picciol libro emotivo e sentimentale», come lo definisce l’Autrice stessa, che ancora oggi offre non pochi spunti di riflessione particolarmente attuali, in tempi di pandemia che guardano ad una agognata ripartenza che metta al centro l’ecologia.