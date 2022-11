La Roe di Daniele Giannazzo arriva all'atto finale

Daniele Giannazzo torna per la terza volta in tre anni in libreria per l’ultimo capitolo di una saga cominciata affacciandosi timidamente sul mercato editoriale, ma che ha saputo far suoi tantissimi appassionati lettori. Lettori che mai come quest’anno erano in attesa di sapere cosa ne sarebbe stato dell’ingenua ragazzina che con Roe e il segreto di Overville ha dato origine alla saga, ma che tra un’avventura e l’altra si è tramutata in una giovane tenace e sicura di sé, pronta a sacrificare la vita pur di avere salva quella delle persone amate.

L’atto conclusivo del suo viaggio, dall’emblematico titolo di Roe e l’ultima battaglia, la vede impegnata in uno scontro senza esclusioni di colpi, coinvolta tanto in prima persona quanto indirettamente, attraverso l’affetto degli amici, dell’amore, e di tutti i compagni che si porta dietro dall’inizio del suo complesso e sfaccettato soggiorno a Overville.

Giannazzo con un imprevedibile crescendo di dinamiche e colpi di scena cala il sipario su Overville. L’ultima prova di Giannazzo è probabilmente la più matura, studiata e complessa. In Roe e l’ultima battaglia prevalgono infatti le ombre, i toni cupi, la riflessione adulta e le suggestioni profonde. Il tempo dell’introspezione sui personaggi si mescola più che nei romanzi precedenti al brivido dell’avventura, ora incalzante, ora inaspettata e ardua. Roe dovrà farsi un’ultima volta letteralmente in due, per riuscire a salvarsi e ad assicurarsi che le sue certezze restino salde e intoccabili, in un mondo che un tempo vedeva estraneo ma che ora finalmente capisce quanto visceralmente le appartenga.