«Il Ponte della Sanità», il nuovo romanzo di Salvatore Testa

“Il Ponte della Sanità” è il nuovo romanzo di Salvatore Testa.

Una storia al femminile in cui si alternano passione, felicità, dolore, voglia di riscatto e rinascita di una donna. Questo e altro c’è nel nuovo romanzo del giornalista Salvatore Testa “Il Ponte della Sanità”. Il libro è edito da Periferiamonews, che lo ha pubblicato a puntate nelle sue pagine online nelle settimane scorse. Laura è la protagonista di un altro romanzo dall’autore che adesso esce dalle pagine del suo libro per dare voce alle donne di Napoli, con i loro problemi, gli amori, le passioni, le disillusioni, le violenze; dalla signora dei quartieri alti che ha avuto la fortuna di incontrare due “principi azzurri” che le hanno fatto fare il giro del mondo e incontrare principi, regnanti, ministri e alti finanzieri, alla ragazzina che ha conosciuto il dolore della vita in collegio e la sofferenza di una vacanza in posti lontani e presso famiglie sconosciute; dalla professionista e studentessa che hanno subito la stessa violenza da persone che amavano e in cui riponevano fiducia, a quella che ha conosciuto il piacere di diventare mamma quando ormai disperava di esserlo, e a quella che ha combattuto e vinto una battaglia contro un male terribile.

Laura muove i primi passi a qualche decina di metri da quel ponte realizzato dai Francesi di Gioacchino Murat per meglio collegare il Palazzo Reale di Napoli con la Reggia di Capodimonte, scavalcando uno dei quartieri più popolari della città. Rimasta presto orfana di padre, la giovane protagonista finisce prima in collegio, poi conosce la tristezza del viaggio col “treno dei bambini” e, infine a far da badante a una vecchia zia, ma trova la forza e la caparbietà di studiare e trovare lavoro. Poi nel suo ufficio incontra il suo primo “principe azzurro” che la “rapisce” e la porta nel suo palazzo incantato. Una felicità che dura quasi tre lustri, interrotta dalla prematura morte che coglie il compagno nel segno. E con il dolore arriva la sofferenza di lunghe battaglie legali con la moglie legittima del compagno e i suoi che la lasciano senza forze e senza energie. Ma la donna riparte e si fa strada in una nuova attività e in un’altra città dove incontra il secondo “principe azzurro”, un uomo che aveva conosciuto tanti anni prima al mare e che non aveva mai più rivisto. Ritrova la felicità nel matrimonio, dal quale nascono due figlie. Poi, il dolore della malattia, la battaglia e la vittoria, sostenuta dal compagno e dalle ragazze.