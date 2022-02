“Terra viva” di Luigi Libra ora è anche un libro

Un documentario, un album, uno spettacolo e ora un libro. “Terra Viva” del cantautore Luigi Libra conosce la sua ennesima mutazione, dimostrando la multimedialità di un progetto davvero ricco. Il volume, edito da Homo Scrivens, viene presentato a Napoli, patria dell’autore, venerdì 11 febbraio alle ore 18 nel foyer del teatro Bellini in via Conte di Ruvo. Insieme all’artista intervengono i personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che hanno preso parte al progetto.

«Sono nato a Posillipo e ho vissuto per dodici anni a Milano, sono tornato a Napoli dopo questo viaggio», racconta Libra. «Ero stanco di sentir parlare della città solamente per Gomorra e la terra dei fuochi, volevo restituire bellezza alla Campania e l'ho fatto scoprendo in prima persona tradizioni, cultura e luoghi sconosciuti e ricchi di splendore del nostro territorio”. Il Sannio, il Cilento, il casertano e l'Irpinia scorrono in un itinerario che parte e finisce da Napoli, riscoperta dall'autore, con la musica nel cuore e una nuova speranza negli occhi: «“Terra viva" è il viaggio che io ho compiuto realmente nei posti e attraverso la musica, la mia prima compagna di vita. Questo percorso mi ha insegnato che bisogna mettersi sempre a disposizione delle proprie radici».

Il progetto “Terra Viva” nasce dall’esigenza del cantautore di diffondere oltre il territorio le tradizioni e le eccellenze, a volte nascoste anche ai campani, della regione. Gli incontri di Libra con le persone e i luoghi gli danno modo di riflettere sull’importanza delle proprie radici, portandolo alla riscoperta dell’orgoglio campano.