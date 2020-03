Coronavirus, il Museo Ferroviario di Pietrarsa apre alle visite virtuali: viaggio in tre puntate con riprese dall'alto

La Fondazione FS Italiane, in seguito alle disposizioni ministeriali in materia di tutela della salute pubblica, ha temporaneamente sospeso i viaggi con i treni storici e le visite al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Per consentire a quanti aderiscono alla campagna #iorestoacasa di continuare a fruire delle bellezze esposte al Museo, è stato realizzato un percorso virtuale che condurrà i “visitatori a distanza” fra i treni e i viali dell’ex opificio borbonico, raccontandone la storia.





Organizzata in tre puntate, la visita virtuale darà la possibilità di inoltrarsi, comodamente seduti in poltrona o sul divano di casa, tra antiche locomotive e rigogliosi giardini. Per partecipare all’insolito tour basterà accedere alle pagine facebook del Museo Ferroviario di Pietrarsa dove si potranno visualizzare suggestivi filmati in cui una voce narrante farà da guida invisibile lungo i viali e nei padiglioni fornendo informazioni sui luoghi visitati e sui reperti esposti, curiosità e aneddoti.



Grazie a spettacolari riprese dall’alto si potranno ammirare, da prospettive inusuali, il panorama su cui si affaccia il Museo e le bellezze in esso custodite che raccontano, attraverso i treni, la storia delle Ferrovie e dell'Italia.

