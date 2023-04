Al museo ferroviario di Pietrarsa torna con la quarta edizione la kermesse «Le ferrovie in miniatura»

Le «Ferrovie in Miniatura» tornano al Museo Ferroviario di Pietrarsa da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio. Quattro giornate dedicate al mondo dei treni in scala, con esposizioni di migliaia di modelli di varia grandezza, numerosi plastici e diorami che riproducono alcuni dei paesaggi più caratteristici della provincia italiana.

Organizzato dalla Fondazione FS Italiane in collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, la festosa kermesse è giunta alla quarta edizione e sarà ricca di iniziative, workshop e aree giochi che coinvolgeranno gli appassionati, gli adulti e i bambini di ogni età.

Prevista anche un’area food per tutti coloro che decideranno di trascorrere l’intera giornata al Museo non solo per divertirsi partecipando a più iniziative, ma anche per ammirare la ricca esposizione di locomotive e carrozze storiche custodite nei padiglioni ottocenteschi, inclusa la mostra fotografica «Una bella storia italiana» che celebra i primi dieci anni di attività della Fondazione FS.

«Si tratta – spiega il Direttore del Museo Oreste Orvitti – di un appuntamento che ormai è divenuto una vera e propria Fiera del Modellismo Ferroviario. Un evento che negli anni scorsi ha fatto registrare un enorme gradimento tra i partecipanti, accorsi numerosi da ogni parte d’Italia e dall’estero».

Il programma dettagliato delle giornate con l’indicazione di orari e modalità di partecipazione è disponibile sul sito ferrovieinminiatura.eu. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del Museo di Pietrarsa, telefonare al numero 081.472003 o inviare una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.