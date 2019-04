Forme del mare e... «Ritagli d'acqua» nella chiesa di San Severo al Pendino

Martedì 2 Aprile 2019, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 18:24

Sedici opere nella chiesa di San Severo al Pendino in via Duomo. Scomposti e ricomposti, in un collage di ricordi marini, le forme del mare sono il centro della mostra personale di Lorenzo Migliaccio “Ritagli d'acqua”, a cura di Chiara Reale, che inaugura giovedì 4 aprile alle ore 17.30 appunto nella chiesa di San Severo al Pendino, a Napoli. La mostra, che gode del supporto dell'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, sarà visitabile fino al 16 aprile. Quando il tempo è mite e il vento tace, la superficie del mare si increspa appena nel suo eterno movimento. Tanti piccoli triangoli, rombi, quadrati si formano e si disfano, dando una forma a quello che può essere definito l'eterno respiro del mare. Il mare e la pittura sono da sempre le più grandi passioni di Lorenzo Migliaccio: a loro sono state e sono dedicate molte ore della quotidianità dell'artista. In esposizione, in questa occasione, circa 16 opere (tutte olio su tela, in formato medio e grande) in cui onde e pennellate, salsedine e pittura a olio, sono mischiate a tal punto fra loro da non poter più essere distinte le une dalle altre. L'artista tenta allora di mettere ordine fra una moltitudine di suggestioni che affollano la mente e le tele, attraverso un lavoro certosino di “ritagli” e “cuciture”. Si dice “tagliare l'acqua” per indicare un'azione inutile, un lavoro che non porterà mai a nessun risultato. Lorenzo Migliaccio capovolge questo concetto mostrando che i suoi "ritagli d'acqua” sono in realtà qualcosa di essenziale. E' nei suoi ritagli d'acqua che l'artista scopre il modo attraverso cui portare dentro di sé, da sé alla tela, e dalla tela al prossimo, un mondo: quello del mare, immenso e astratto ma anche, al tempo stesso, personale e tangibile.Infowww.lorenzomigliaccio.itwww.water-clippings.itlorenzo.migliaccio@libero.itOrari - Dal lunedì al sabato: ore 9 – 18.30