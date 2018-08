Gioconda, il dettaglio che era sfuggito: potrebbe svelare il mistero di Monna Lisa

Giovedì 2 Agosto 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2018 12:44

Un dettaglio dellail più famoso quadro dipotrebbe svelare l'identità della misteriosa. Il particolare era da sempre sfuggito e riguarderebbe lo sfondo alle spalle della protagonista.Uno studio contenuto nel volume dello studioso dell'arte Luca Tomio spiega a 500 anni di distanza dalla morte del genio che all'età di 21 anni Leonardo non si trovava in Toscana come si è fin qui ritenuto, ma indove disegnava paesaggi francescani tra Terni e Rieti. La scoperta è stata possibile grazie a un'analisi geomorfologica di alcuni disegni. Con lo stesso metodo si è giunti a ritenere chedietro Monna Lisa il paesaggio non è toscano, ma è tipico delle Prealpi lombarde.«Grazie a riscontri topografici e geografici – spiega Luca Tomio – a destra, la Valle dell’Adda ripresa a volo d'uccello dalla Forra di Paderno fino alla confluenza nel Lago di Lecco, e a sinistra, le formazioni calcaree tipiche dei monti lecchesi, con in primo piano il Resegone e in evidenza il Pizzo d'Erna e il Canalone della Rovinata». A conferma della tesi, anche elementi emersi dall'analisi della copia del dipinto conservata al Pardo.