La XXII(BMTA), in corso a Paestum (Salerno) , ha reso omaggio oggi all'archeologo , figura di rilievo nel panorama mondiale dell'archeologia, scomparso di recente a causa di un incidente aereo. Ci sono foto e video con video - messaggio diche ricorda Sebastiano TusaLa BMTA di Paestum ha voluto rendergli omaggio consegnando ilche è stato ritirato dalla moglie, Patrizia Li Vigni, attualmente alla guida della Sovrintendenza del Mare della Regione Sicilia.Particolarmente toccante il momento della consegna. Tutto il pubblico in piedi ha applaudito a lungo alla memoria di Sebastiano Tusa. Un momento davvero forte. Presenti personalità di rilievo dell'archeologia italiana ed anche dell'archeologia subacquea. Per l'occasione è stata riproposta una sintesi dello storico documentario che Tusa girò con Folco Quilici Presenti il Direttore della BMTA,che ha ricordato in modo intenso Sebastiano Tusa e, Presidente Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali .