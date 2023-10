Orchestra e coro del San Carlo vanno in Egitto per la prima tournée sotto le Piramidi. Ma il sovrintendente resta in bilico. E il viaggio è tormentato, l'aria che tira di burrasca, non proprio musicale: rappresenta un moderno melodramma.

Diretti da Giacomo Sagripanti, gli artisti assieme ai divi della lirica Jonas Kaufmann, Maria Agresta e Fatma Said sono chiamati a eseguire i capolavori di Puccini, Verdi, Rossini: dall'«Aida» alla «Turandot» e al «Barbiere di Siviglia».

E, in apertura, i due inni nazionali, mettendo da parte le tensioni sul caso Regeni. Poi le canzoni napoletane famose nel mondo, da «'O sole mio» a «I' te vurria vasà», domani sera a Giza in presenza delle massime autorità, tra cui il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Solo che, per i professionisti partenopei, la partenza è appunto agitata almeno per tre ragioni. La prima è dovuta agli scontri nel vicino Stato di Israele con centinaia di morti e i raid su Gaza che continuano al punto da spingerli a chiedere rassicurazioni alla Farnesina. Il secondo motivo è l'incertezza nella guida del teatro più antico, che rimane.

Proprio ieri si è tenuta in tribunale la discussione del reclamo contro la reintegrazione del sovrintendente Stéphane Lissner, che era stato mandato in «pensione» l'1 giugno per decreto legge e sostituito dall'1 settembre da Carlo Fuortes, ex amministratore delegato Rai. Il maestro francese è tornato in carica grazie all'ordinanza del giudice del lavoro Clara Ruggiero, depositata il 12 settembre. E, in mattinata, puntuale, si è presentato nella torre del centro direzionale per ribadire che considera il licenziamento «un atto illegittimo e ad personam» e vuole continuare a lavorare in teatro. La sua tesi è sostenuta dal giuslavorista Claudio Morpurgo, dal costituzionalista Giulio Enea Vigevani e dall'esperto di governance Pietro Fioruzzi; mentre la fondazione San Carlo, presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi, ha affidato la difesa all'Avvocatura dello Stato.

La causa è in decisione, ovvero bisogna aspettare il dispositivo «bis» che, sempre in via cautelare, potrebbe confermare Lissner oppure far rientrare Fuortes che, a sua volta, potrebbe rivolgersi ai magistrati e chiedere i danni. Non ultima questione è la mancata assunzione dei coristi che sono risultati idonei ma non vincitori di concorso al San Carlo. Dopo un confronto, ai sindacalisti della rsu è stata comunicata l'intenzione di contrattualizzarli solo per la prossima produzione della «Turandot» e, dopodiché, pubblicare un nuovo bando per la selezione. Altolà anche ai precari che hanno fatto vertenza; mentre restano 30 posti da ricoprire in totale, tra cui 11 nell'orchestra, 6 nel coro e due nel corpo di ballo. Di qui l'ennesimo stato di agitazione proclamato nel pomeriggio. Con le valigie già pronte.