Arenella, auto in sosta sul marciapiede vicino alla scuola: la segnalazione

In mezzo alla folla di genitori che aspettano i propri figli all'uscita da scuola spunta anche un'auto. Sul marciapiede. Accade nel quartiere Arenella, all'esterno della scuola Piscicelli a via Iommelli. La segnalazione di un lettore lancia l'allarme sulla sosta selvaggia che spesso si verifica nei pressi degli istituti scolastici. Una situazione che non solo testimonia violazioni del codice della strada, ma che mette a rischio l'incolumità delle persone e dei bambini.