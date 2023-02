Napoli, rifiuti vari e auto sul marciapiede: i residui del mercato rionale

«La periferia abbandonata, sempre più emarginata». Il grido di allarme di un lettore esasperato dal degrado che tristemente caratterizza la sua zona. La foto è stata scattata in via Vicinale Cupa Sanseverino, angolo via Stadera a Poggioreale. Come spiega il lettore, in questa strada si svolge il mercato settimanale del mercoledì dalle 8 alle 12. Un appuntamento fisso, ormai da quarant'anni. Il problema è che, quando i commercianti vanno via, ai cittadini restano rifiuti di vario genere e soprattutto i residui di alcune strutture. A ciò si aggiungono i disagi causati dalle auto parcheggiate sul marciapiede. Secondo quanto segnalato dal lettore, «gli organi preposti non provvedono nè alla rimozione e nè allo spazzamento, vengono solo gli operatori VV.UU. ad elevare le multe alle auto», senza che queste vengono rimosse. «I commenti sono superflui - afferma amareggiato il lettore - noi abitanti del parco Mahatma Gandhi non ci sentiamo cittadini napoletani.»