Napoli, asfalto con crepe: marciapiede inaccessibile e transennato ai Colli Aminei

«Una situazione di totale abbandono e incuria, oltre che di pericolo per pedoni e auto» viene denunciata da un lettore, che evidenzia come le cose siano in questo stato da circa 5 anni. «Le incessanti piogge - precisa il lettore - stanno facendo sprofondare la strada ogni giorno di più e il rischio voragine è sempre più imminente». Ci troviamo in Viale Letizia, ai Colli Aminei. Il lettore dichiare anche che «più volte è stato sollecitato l’intervento dei vigili urbani che, come si può vedere, si limitano a transennare» e poi si domanda: «...ma cosa dobbiamo aspettare...la tragedia??»