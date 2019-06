Domenica 9 Giugno 2019, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 20:46

Gentile redazione,sono trascorsi otto mesi,dalla tempestosa giornata di fine ottobre che tutti ricordiamo e che causò gravi disagi e danni. A seguito di quell'evento,fu deciso,per questioni di sicurezza di chiudere momentaneamente, i viali del parco di Capodimonte che in prossimità della reggia,conducono ai limiti del quartiere Miano. Ma a tutt'oggi,il comune di Napoli, non ha ancora provveduto a disporre delle verifiche al fine di riaprire i viali del parco che ricordiamo è una delle poche aree verdi della nostra città, alle migliaia di visitatori,residenti e turisti che si recano in visita.Grazie,Francesco