Giovedì 26 Aprile 2018, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campania, Calabria, Puglia e Sicilia hanno registrato nel 2017 un tasso di disoccupazione più del doppio rispetto alla media Ue. E' quanto emerge dal quadro pubblicato oggi da Eurostat. A fronte di una media Ue del 7,6%, in Calabria il tasso di disoccupazione è stato del 21,6%, in Campania del 20,9%, in Puglia del 19,1% e in Sicilia del 21,5%. Nella stessa situazione delle quattro regioni si trovano tredici aree greche, nove spagnole e cinque francesi. Nel 2016 un tasso di disoccupazione superiore di almeno il doppio della media Ue si era verificato in cinque regioni italiane: le stesse del 2017 più la Sardegna. Tra le regioni che hanno un tasso di disoccupazione sotto la metà della media Ue c'è soltanto la provincia autonoma di Bolzano (3,1%). Il Molise si trova nelle dieci regioni Ue a disoccupazione di lunga durata più alta: 72,8% (media Ue 45%). La Calabria si trova al quinto posto tra le regioni a più alto tasso di disoccupazione giovanile (55,6%): nel 2016 era al terzo posto. Tra le prime dieci regioni Ue con il tasso più alto di giovani disoccupati ci sono anche Campania (54,7%) e Sicilia (52,9%), rispettivamente al settimo e al decimo posto.