Dopo tanta attesa ecco la proposta della Treofan Terni

La proposta della Treofan era attesa nella giornata di sabato, come concordato al Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico: ma la dirigenza del gruppo, che produce film polipropilenica, ha impiegato un giorno in più ed ha fatto pervenire al Mise la proposta solo un’ora fa. Con quella proposta il sindacato, insieme ai lavoratori dovrà tenere una linea unitaria alla ulteriore, e si spera decisiva, riunione che si terrà in videoconferenza con il Mi.S.E e l’azienda. Parteciperanno anche la Confindustria e pure la Regione. E’ stata comunque la viceministra Alessandra Todde a far rimanere “aperto” il tavolo di discussione sino a domani a mezzogiorno. In tempi ristrettissimi i lavoratori insieme ai sindacati dovranno capire le intenzioni della direzione aziendale. Si prevede comunque il ricorso in quantità massiccio alla cassa integrazione “covid” sino a quando sarà possibile. Ultimo aggiornamento: 23:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA