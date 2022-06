Alex Belli e Delia Duran, rapporti ogni tre giorni per avere un bambino: «Stiamo soffrendo»

Tra Alex Belli e Delia Duran c'è ancora chimica. Un'alchimia fatta di passione, che i due ex gieffini non hanno mai nascosto. Ma ora la coppia avrebbe deciso di rallentare perché avrebbero deciso di allargare la famiglia e, quindi, per favorire il concepimento, i medici avrebbero raccomandato alla modella venezuelana di pazientare un pochino e di diminuire la frequenza dei loro rapporti.

«Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento», ha raccontato Delia Duran al settimanale Nuovo.

Ma trattenere la passione non è così semplice per i due, come rivelano: «Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista, ovvero due rapporti alla settimana e non di più. Inoltre, la modella ha confidato che seguendo una dieta equilibrata e si sta aiutando con integratori e vitamine. Non esclude, però, che qualora il bebè non arrivasse, potrebbe ricorrere alla fecondazione assistita.