GF Vip, Alfonso Signorini stupisce tutti: «Con Soleil nessun rapporto. Alex? Non mi manca»

I riflettori sul Grande Fratello Vip si sono spenti da più di un mese e, adesso, Alfonso Signorini su Instagram parla senza peli sulla lingua. Le domande su Instagram, ormai, sono utilizzate da molti personaggi famosi per rivelare ai propri fan notizie, novità e gossip che, altrimenti, resterebbero nascosti.

APPROFONDIMENTI LA LETTERA Gf Vip, Sophie Codegoni ai genitori preoccupati: «Lasciatemi... I JERÙ Gf Vip, Jessica svela quello che è successo con Barù:... LE FRECCIATINE Alfonso Signorini e le critiche di Ilary Blasi: «Lo avevo...

Le luci della casa più spiata d'Italia si sono spente da più di un mese, ma la vita al di fuori del loft di Cinecittà è proseguita. E Signorini con semplicità e sincerità ha risposto a tutte le domande dei fan, anche e soprattutto a quelle più scomode.



Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, il presentatore televisivo parla senza filtri e confessa: «Con Soleil Sorge non c'è nessun rapporto, purtroppo», evidenziando un po' di rammarico per l'assenza di rapporti con una delle protagioniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ha già voltato pagina e si gode l'esperienza alla Pupa e il Secchione Show insieme a Barbara D'Urso.

Poi, però, è giunta anche la domanda su Alex Belli. Era inevitabile. I fan del GF Vip e di Alfonso Signorini non hanno certo dimenticato la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi ed ecco, quindi, la domanda su Alex. L'attore, diventato famoso al Grande Fratello Vip, per il suo amore libero ha intrattenuto l'Italia per quasi 6 mesi e, adesso, qualcuno ha chiesto al presentatore se gli mancasse Alex Belli. La risposta secca e decisa nasconde molta ironia: «Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere».

Ma Signorini non parla solo della coppia che tanto ha fatto discutere nei sei mesi del reality. Dalle sue parole emerge anche che il conduttore è rimasto in ottimi rapporti con Lulù, Jessica e Clarissa, le principesse Selassié. «Non mi mancano le sorelle perché le sento spesso», spiega.

Poi un'anticipazione sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. I più curiosi chiedono se le voci che girano su una presunta convivenza all'interno della casa di Vip e persone non famose siano vere. Signorini, anche in questo caso, risponde con sincerità e dichiara: «Per ora non vedo possibilità. Fosse per me la farei solo Nip». Evidentemente gli autori preferiscono l'edizione con i Vip e probabilmente hanno ragione... come faremmo senza il celebre «Vippoooni» di Signorini?