Alfonso Signorini e le "critiche" di Ilary Blasi: «Lo avevo deciso da un pezzo...»

Da parte di Ilary Blasi non sono mancate le frecciatine all’indirizzo di Alfonso Signorini. Ilary infatti ha riservato al collega qualche battutina sia quando è andata ospite da lui per la finale del Gf Vip che durante la conduzione dell’Isola dei Famosi. A distanza di tempo Signorini ha deciso di rispondere…

Alfonso Signorini e Ilary Blasi (Instagram)

Ospite della finale del Gf Vip Ilary Blasi aveva detto senza mezzi termini ad Alfonso Signorini che era arrivato il momento di togliersi di torno, dopo un’esposizione televisiva prorogata per mesi, per poi aggiungere durante la prima diretta dell’Isola un’altra stoccatina a lui dedicata, cioè che “da opinionista a conduttore il passo è breve”. In passato infatti, quando la Blasi era al timone del GF Vip, Alfonso era il suo opinionista.

Signorini, rispondendo alla missiva di una lettrice del suo settimanale, “Chi”, ha deciso a distanza di tempo di dire la sua a riguardo: «Con Ilary ci conosciamo da anni e mi creda non vedo in lei nessuna malizia o cattiveria! Al Gf Vip mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio della sovraesposizione è stato altissimo».

Alfonso ha parlato anche del passaggio da conduttore a opinionista: “Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente. Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma può fare quel che vuole. Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono delle grasse risate».