Moscovici: «All'interno della zona Euro c'è un problema: l'Italia»

C'è un problema che è l'Italia nella zona euro - ha detto - in occasione di una conferenza stampa a Parigi. È assolutamente l'Italia il soggetto sul quale voglio concentrare la mia attenzione prima di tutto

Giovedì 13 Settembre 2018, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 12:47

Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici torna a parlare dell'Italia come d».«Quando chiediamo all'Italia di andare avanti nel risanamento del bilancio non lo facciamo per chissà quale dogma europeo, ma per il suo interesse. Ridurre il debito pubblico molto elevato dell'Italia, al 130%, è nell'interesse stesso del Paese».«Pensare che facendo maggiore deficit si aumentano gli investimenti è una bugia», ha avvertito il commissario prima di spiegare che l'Europa non ha mai impedito all'Italia di realizzare investimenti o di costruire le infrastrutture necessarie. «L'Italia è il Paese che più di tutti ha beneficiato di ogni flessibilità. Siamo sempre comprensivi».Ha concluso ribadendo il clima costruttivo che si è creato con il ministro dell'Economia Giovanni Tria: «L'Italia haanche un nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze con cui lavoro regolarmente, in un clima costruttivo. Spero che questo clima costruttivo prevarrà.»