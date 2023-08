Sos viabilità, appello del sindaco Valerio Testa ad Anas e Provincia per migliorare le arterie stradali di collegamento con il centro del Titerno. «Ci siamo attivati per migliorare la segnaletica verticale con una nuova cartellonistica ha spiegato Testa e questi interventi fanno parte del piano per la riqualificazione e il decoro urbano sul quale puntiamo. Però ci sono alcuni nodi da risolvere, infatti, abbiamo richiesto un intervento urgente all'Anas e mercoledì prossimo avrò un incontro presso il comune di Pontelandolfo sia con i dirigenti dell'Anas che con il responsabile dell'ufficio tecnico della Provincia per effettuare un sopralluogo e valutare in che modo intervenire in alcuni tratti con una nuova pavimentazione, ossia sulle rampe di accesso che sembrano terreno di nessuno. Da domani inizieranno anche i lavori di completamento della Bretella di Pontelandolfo in direzione San Lupo. Ci stiamo attivando in maniera incessante e abbiamo ottenuto dalla comunità Montana gli operai per la pulizia delle fontane e dello sfalcio di alcuni tratti di strada comunale, invece, la Provincia si è attivata per pulire i tratti di sua competenza. Con questi interventi in atto Pontelandolfo sta riacquistando il suo decoro». Il primo cittadino in particolare ha scritto all'Anas in riferimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di pavimentazione «chiedendo un intervento specifico per asfaltare le rampe di ingresso e uscita del Comune di Pontelandolfo site lungo la statale Sannitica 87, nei pressi del chilometro 92,9». Tali tratti stradali risultano particolarmente ammalorati e dissestati con presenza di buche e disconnessioni varie, che determinano frequenti disagi alla circolazione stradale.

Testa ha anche richiesto all'Anas di voler procedere al ripristino dell'intera carreggiata nei pressi del chilometro 83,1, dove è ubicato l'autovelox del Comune di Fragneto Monforte, della statale 87 in direzione Benevento, interessata da diversi anni da restringimento e che soventemente causa ingolfamento del traffico e file di veicoli con pericolo per gli automobilisti in transito. Testa, infine, ha scritto anche alla Provincia chiedendo di implementare e ammodernare la segnaletica sulla provinciale 160, cosiddetta «bretella di Pontelandolfo», in parte ripristinata con una recente pavimentazione, in particolare nei tratti di inizio, dalle rotonde di innesto dalla statale 87, e fine, in località Ponte Raffaele nei pressi dei due svincoli per il centro abitato.