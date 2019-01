Lunedì 14 Gennaio 2019, 21:19

Al via i lavori per l'allungamento e la trasformazione delle navi-traghetto Cruise Roma e Cruise Barcelona del Gruppo Grimaldi, attualmente impiegate nel collegamento giornaliero Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona. La costruzione e l'allestimento dei tronconi che verranno inseriti nelle navi sono stati avviati nel 2018, mentre il termine delle operazioni è previsto, nello stabilimento Fincantieri di Palermo, entro maggio di quest'anno. L'investimento totale è di circa 80 milioni; la Cruise Roma arriverà mercoledì prossimo, 16 gennaio, a Palermo, dove sarà sottoposta agli interventi di allungamento fino alla fine di marzo; a seguire sarà la volta della Cruise Barcelona, il cui completamento è previsto per la fine di maggio.La Cruise Roma e la Cruise Barcelona sono state costruite da Fincantieri nel cantiere di Castellammare (Napoli) e consegnate al gruppo partenopeo rispettivamente nel 2007 e nel 2008. Sono lunghe 225 metri, hanno una stazza di circa 54mila tonnellate, e una capacità di trasporto di circa 3.000 persone, con 2.400 metri quadrati di ponte auto (corrispondenti a una capacità di 223 automobili) e circa 3.000 metri lineari per mezzi pesanti. Nel troncone di allungamento, della lunghezza di circa 29 metri, troveranno spazio 660 metri lineari per merci pesanti in più, 80 posti letto in 20 nuove cabine passeggeri, quattro sale poltrone dalla capacità complessiva di 450 posti e un nuovo ristorante «Family self-service», che avrà circa 270 posti a sedere. Saranno, inoltre, effettuati significativi lavori di rinnovamento delle aree pubbliche esistenti, inclusa la creazione di un ristorante tematico. Infine, verranno realizzate le dotazioni di sicurezza della nave necessarie per far fronte all'aumento di capacità di trasporto passeggeri.Al termine del progetto di allungamento, curato dalla divisione Ship Repair and Conversion di Fincantieri, ogni nave sarà lunga circa 254 metri, avrà una stazza di circa 63.000 tonnellate, sarà in grado di ospitare 3.500 persone, e includerà 3.000 metri quadrati di ponte auto (corrispondenti a una capacità di 271 automobili) e oltre 3.700 metri lineari destinati ai mezzi pesanti. Sotto il profilo tecnologico è prevista, si sottolinea al Gruppo Grimaldi, «l'adozione di soluzioni d'avanguardia volte alla riduzione dell'impatto ambientale e al risparmio energetico». In particolare, saranno installati quattro «scrubber» (una sorta di 'mega marmitta cataliticà) per la depurazione dei gas di scarico al fine di abbattere le emissioni di zolfo fino allo 0,1% in massa - pari a 5 volte meglio di quanto sarà previsto dalla nuova normativa dell'IMO a partire dal 2020 - e di ridurre il particolato dell'80%. Sarà inoltre installato un impianto di mega batterie a litio della capacità di oltre 5 MWh per alimentare la nave durante le soste nei porti senza la necessità di mettere in funzione i diesel-generatori, raggiungendo così l'obiettivo promosso dal Gruppo Grimaldi delle zero emissioni in porto. Dice Manuel Grimaldi, ad del Gruppo (che oggi conta 120 navi più 18 in costruzione): «Attraverso questo intervento le due navi Cruise Roma e Cruise Barcelona saranno ancora di più 'performantì sia dal punto di vista ambientale sia da quello economico». Ambientale «perchè con le nuove dotazioni di bordo si riducono a zero le emissioni in porto». Economico «perchè si potranno imbarcare più passeggeri. Si realizza un'economia di scala grazie ad una maggiore capacità di carico, anche di merci».