VadoinAfrica Summit, tra i protagonisti l'imprenditore napoletano Claudio Scotto

Ci sarà anche il napoletano Claudio Scotto tra i protagonisti di VadoinAfrica Summit dal 20 al 22 maggio. Una tre giorni digitale per imprenditori, aziende e professionisti che vogliono comprendere come interagire efficacemente ed in modo sostenibile con il continente più giovane. Dal food al fashion all’agritech, le loro storie saranno su un palco virtuale accessibile a tutti gratuitamente.

Nel mondo post-Covid19, c’è un continente che non si potrà più ignorare: l’Africa. Le conseguenze della pandemia, ridotte rispetto al resto del mondo, evidenziano uno dei grandi punti di forza del continente, la sua demografia: un africano su due, infatti, ha meno di 20 anni, e il 70% della popolazione meno di 30. Il fattore età, unito a una forte crescita economica, sociale e culturale, è un volano per lo sviluppo delle imprese, come hanno capito bene anche molti imprenditori nel nostro paese, sia italiani sia africani italofoni.

Scotto è direttore generale di Gebana, azienda di trasformazione della frutta in Burkina Faso. Padre napoletano, madre svizzera tedesca, vive da anni a Londra e inizia, per ragioni familiari, a visitare la Sierra Leone. Nel 2010 apre Africa Felix Juice, la prima azienda di trasformazione di frutta di questo Paese, reduce da oltre dieci anni di guerra civile. Oggi la sua azienda ha 40 collaboratori e fornisce uno sbocco alla produzione per oltre 4.000 contadini. Quando non può essere sul posto gestisce l’azienda a distanza in Africa con un gruppo WhatsApp con i manager ela scansione della firma con la banca locale per le operazioni principali. La sua storia è così coraggiosa da essere stata coperta dalla Cnn ed essere stata visitata da Tony Blair. Claudio detiene il record di aver esportato il primo prodotto made in Sierra Leone della storia: succo di mango concentrato.

Tantissimi saranno protagonisti di VadoinAfrica Summit: tre giorni di talk, incontri e testimonianze, dal 20 al 22 maggio, per raccontare l’imprenditoria a cavallo tra Italia e Africa. Con le loro storie e i loro progetti, questi imprenditori vogliono raccontare un modello di sviluppo sostenibile, in grado di superare la narrazione comune che vede l’Africa come un continente senza possibilità. Tra di loro, Fabrizio Rinaldi, fondatore della storica torrefazione romana Caffè Rinaldi, che ha diverse partnership di lungo corso con Paesi africani tra cui il Ruanda: da lì esporta una pregiata qualità di caffè coltivato ad alta quota nella MahembeWashing Station, oltre 8 ettari di coltivazioni gestiti da una comunità di agricoltori locali. E poi, Francesca De Gottardo, fondatrice di Endelea, brand di ethical fashion realizzatoin Tanzania con un design che mescola tessuti africani e gusti europei, che ha vinto la decima edizione del Premio Marzotto. E ancora, Pamela AnyotiPeronaci, fondatrice di AsanteMama che esporta prodotti ugandesi nel mondo, tra cui pregiate qualità di the organico. E Lorenzo Boncompagni, fondatore di Capture Solutions, che sviluppaapplicazioni mobile per l’ambito agricolo: con sede a Nairobi, lavora anche in Tanzania, Nigeria, Costa d'Avorio e Regno Unito.

Ideato con Fabio Santoni, consulente specializzato nell’export e nell’internazionalizzazione delle PMI italiane, ViA Summit vuole essere l’occasione per evitare pericolosi errori di approccio a questi mercati suggerendo invece il Fattore C, l’elemento meno noto ma più importante per avere successo nel continente. VadoinAfrica è la prima community collaborativa degli imprenditori e professionisti che creano valore con il continente africano: fondata nel 2017 da Martino Ghielmi, conta oltre 15mila iscritti che condividono quotidianamente esperienze, contatti e risorse utili. L’evento è gratuito grazie a Sodimax, azienda di spedizioni specializzata nel continente africano. Per seguire l’evento è possibile collegarsi al sito: https://vadoinafrica.com/summit21. L’evento prenderà il via giovedì 20 maggio alle ore 10.00.