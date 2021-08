Alitalia, dal Mise prestito da 60 milioni. Ita, spunta l'ipotesi di affitto del marchio

Spunta una seconda via per rilevare il marchio Alitalia, lo storico brand tricolore che dovrebbe essere messo in vendita dai commissari straordinari nelle prossime settimane. L'idea che sta circolando - e che è arrivata anche al Mise - è di certo originale: Ita, secondo il ragionamento che si sta facendo in queste ore, starebbe valutando la possibilità di chiedere in affitto per almeno 3 anni il brand. Ovviamente dietro il pagamento di un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati