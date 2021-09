Alitalia, il marchio all’asta: «Si parte da 290 milioni»

Doppia mossa dei commissari straordinari di Alitalia. Da un lato hanno chiesto l’estensione della cigs ad altri 383 tra piloti e assistenti di volo e, dall’altra, hanno dato il via alla gara per la vendita del marchio della vecchia compagnia. Si parte da un prezzo base di 290 milioni. L’asta, che scatterà oggi per concludersi formalmente il 4 ottobre, è in ritardo rispetto alla road map che prevedeva la procedura di vendita all’inizio di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati