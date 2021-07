Benzina, verso stop al rialzo dei prezzi. Opec, accordo raggiunto: da agosto 400 mila barili in più al giorno

I produttori mondiali di petrolio hanno raggiunto l'accordo in seno all'Opec+ per aumentare la produzione a partire da agosto in modo significativo in vista della ripresa dell'economia mondiale.

A partire da agosto, l'alleanza petrolifera aumenterà la sua produzione giornaliera di 400.000 barili. Questo significa, tra l'altro, che la disputa tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che ha bloccato l'accordo due settimane fa, per ora è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati