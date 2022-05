Bonus 200 euro, il governo accelera: in Cdm "aggiustamenti" per sveltire gli stanziamenti, ecco cosa cambia

Si accelera sul bonus di 200 euro. Oggi in consiglio dei ministri torna il testo del decreto aiuti, che dovrà essere affinato soprattutto per ridurre i tempi di erogazione dell'incentivo per i lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati. Dopo il primo via libera arrivato lunedì scorso, l'esecutivo vuole assicurarsi che l'assegno sarà sui conti correnti di chi lo richiederà entro giugno. Il provvedimento peserà sulle casse dello stato circa 6 miliardi e raggiungerà circa 30 milioni di italiani.

Il lavoro del cdm

Nonostante le polemiche che hanno turbato la stabilità della maggioranza, non ci saranno stravolgimenti al testo del decreto. Gli altri ritocchi riguarderanno la cessione di crediti d'imposta da Superbonus e una limatura sul testo dei poteri conferiti al sindaco di Roma nella gestione dei rifiuti. Questione delicata quest'ultima, perché ha contribuito a incrinare il rapporto tra Pd e Movimento 5 Stelle. Il governo non ha però intenzione di fare marcia indietro.