Bonus, da assegno unico universale a congedo parentale: tutte le novità per i genitori lavoratori del Family Act

Si arricchisce il portafoglio degli aiuti e dei bonus a favore dei lavoratori e in particolare delle famiglie. È appena diventato legge con il sì definitivo del Senato, il “Family Act”. Il pacchetto di principi e misure generali arriva al traguardo sostenuto dal consenso di larghissima parte del Parlamento. Ma per le famiglie non c’è soltanto un nuovo assegno unico universale, ci sono anche nuove disposizioni per quanto riguarda la fruizione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati